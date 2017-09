Knotsgekke slotfase in Eredivisie zaalvoetbal, prachtgoal keeper heywoodu 23-09-2017 10:15 print

De Eredivisie in het zaalvoetbal heeft vrijdagavond weer wat mooi spektakel opgeleverd. Alle zes wedstrijden uit de tweede speelronde stonden op het programma en vooral in Vlissingen was het raak: Groene Ster speelde daar thuis tegen WSV/Shoepimp uit Apeldoorn.

Het was een enerverend en doelpuntrijk duel, want met nog 76 seconden te spelen stond het 5-6 voor de Apeldoornse bezoekers. Groene Ster-keeper Karim ben Sellam besloot op dat moment mee te voetballen en maakte met een prachtig hakje zowaar de gelijkmaker. Enkele seconden voor tijd maakte Said Bouzambou vanaf tien meter zelfs de winnende 7-6 voor Groene Ster, de tweede overwinning voor de Vlissingers.

Overigens was het niet de meest doelpuntrijke wedstrijd van de avond. In Gouda ontving GZV Watergras bezoekers uit Hoorn, HV/Veerhuys om precies te zijn. Dat leverde zelfs zeventien treffers op: Veerhuys won met 7-10.

Uitslagen Eredivisie zaalvoetbal vrijdag

Amicitia/Zeeger - ZVV Volendam 4-4

FC Marlène - ASV Lebo 3-3

Groene Ster - WSV/Shoepimp 7-6

GZV Watergras - HV/Veerhuys 7-10

Hovocubo - FC Eindhoven 5-2

't Knooppunt - TPP-Rotterdam 3-1