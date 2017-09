Blinker neemt het op voor Kramer Redactie 23-09-2017 10:07 print

Regi Blinker probeert Michiel Kramer een beetje in bescherming te nemen. De spits van Feyenoord krijgt veel commentaar over zich heen.

"De kritiek wordt wel heel erg toegespitst op Kramer", aldus Blinker tegenover de NOS. "Ik vind dat niet een reden om het hele team om te gooien, en ik ken Giovanni van Bronckhorst. Hij is niet iemand die dat snel doet. Ik zou Kramer nog een kans en krediet geven. Hij is de tweede spits van Feyenoord; hij moet het doen."

Door de blessure van Nicolai Jörgensen zal Kramer de komende duels waarschijnlijk nog in de spits staan. Pierre van Hooijdonk sluit zich bij Blinker aan; hij stelt dat je tegen een ploeg als NAC prima met Kramer kunt spelen, al deelt hij de kritiek dat de 28-jarige Rotterdammer eigenlijk niet goed genoeg is tegen een tegenstander als Napoli. "Ik zou dan met twee spitsen spelen, twee behendige spelers in de voorhoede en Sofyan Amrabat moet dan een kans krijgen op het middenveld."

Feyenoord neemt het zaterdagavond op tegen NAC en Kramer kan dan zijn 65e wedstrijd voor de Kuipbewoners spelen. Geen speler in de huidige Feyenoord-selectie maakte overigens meer doelpunten in de Eredivisie tegen NAC dan Kramer (vier stuks), die in alle drie duels tegen zijn oude club trefzeker was.