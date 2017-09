South Park: The Fractured But Whole is klaar Pheno 23-09-2017 08:36 print

Na tig vertragingen is het dan zo ver, South Park: The Fractured But Whole is klaar en gaat richting massaproductie. Het spel komt 17 oktober uit op PlayStation 4, Xbox One en pc.

In South Park: The Fractured But Whole speel je een nieuwe inwoner van het stadje. Er is een probleem, er zijn steeds meer katten vermist en mensen zijn slachtoffer van vandalisme. The Coon, Mosquito en andere superhelden uit de serie willen dit tot de bodem uitzoeken. Jij als speler wordt ook een superheld en je mag door middel van enkele keuzes bepalen hoe je er als superheld uit gaan zien en wat je krachten zijn. Onze eerste indruk van de eerste vier uur van het spel kun je hier lezen.