Wielrenner Cosnefroy wereldkampioen bij beloften

Wielrenner Benoît Cosnefroy heeft zich vrijdag laten kronen tot wereldkampioen bij de beloften. De Fransman van Ag2r won de wereldtitel in het Noorse Bergen na een sprint-à-deux met de Duitser Lennard Kämna.

Fabio Jakobsen, de Nederlandse kopman, kwam er totaal niet aan te pas. Bergop had hij het lastig en na een val zat zijn koers er helemaal op. Namens Nederland liet alleen Pascal Eenkhoorn zich in de slotfase nog vooraan zien, hoewel ook hij in de strijd om de medailles niet mee kon doen.

Richting de slotronde werden de nodige inleidende beschietingen afgevuurd, onder meer door de Rus Pavel Sivakov, een van de kanshebbers op het eremetaal. Dat was ook de bedoeling voor titelverdediger Kristoffer Halvorsen, maar voor eigen publiek bezweek hij onder de druk en moest hij nog voor de slotklim lossen.

Voor de laatste beklimming van de nu al fameuze en zeer pittige Salmon Hill waren de Duitsers nog vrij onzichtbaar geweest, maar Kämna bracht er verandering in. De Duitser van Sunweb liet een splijtende demarrage zien en leek misschien zelfs naar de wereldtitel te soleren.

Dat was echter buiten Cosnefroy gerekend, want zeven kilometer voor de finish sloot de Fransman aan. De achtervolgers kwamen in de buurt, maar het gat bleef groot genoeg en dus gingen de twee de sprint aan. Kämna had al eens geprobeerd te ontsnappen en op de finishstrook was duidelijk waarom: Cosnefroy was simpelweg de rapste van de twee. Michael Svendgaard won namens Denemarken het brons in de sprint van het peloton.