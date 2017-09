Hockeyers Kampong pakken kunstgrasrecord in Hoofdklasse Redactie 23-09-2017 00:14 print

De hockeyers van Kampong hebben het clean sheet-record op kunstgras te pakken. De ploeg van trainer-coach Alexander Cox won door de 3-0 zege op SCHC voor de derde keer op rij zonder tegentreffer. De Utrechtse landskampioen evenaarde het grasrecord uit de jaren zeventig. Kampong staat na drie speelronden trots aan kop, samen met Amsterdam dat nipt Den Bosch versloeg.

Kampong – SCHC (3-0)

Kampong heeft met David Harte de beste keeper van de wereld in het doel staan en dat scheelt een stuk. Maar met drie overwinningen zonder tegentreffer moet ook de rest van de ploeg heel goed staan. Bij Kampong is dat het geval, want ook SCHC vond geen groot genoeg gat in de defensie. Aan de andere kant scoorde Kampong er in de eerste helft soepel op los.

15' Jasper Luijkx 1-0

18' Quirijn Caspers 2-0

29' Philip Meulenbroek 3-0

HGC – Pinoké 5-3 (2-2)

HGC toonde in eigen huis karakter door een snelle 0-2 achterstand tegen Pinoké te herstellen. Dankzij drie goals van strafcornerkanon Tristan Algera sleepte HGC knap de zege binnen. Het werd uiteindelijk een spectaculaire 5-3 tegen de jonge ploeg uit Amstelveen. HGC staat met de overwinning na drie wedstrijden op de derde plaats.

3' Jannis van Hattum 0-1

4' Dennis Warmerdam 0-2

10' Tristan Algera 1-2 (SC)

30' Tristan Algera 2-2 (sc)

46' Dick Möhlmann 3-2

54' Nicholas Budgeon 4-2

60' Tristan Algera 5-2 (sc)

65' Thijn Knetemann 5-3 (sc)

Almere – Bloemendaal 1-2 (1-1)

Pas in de allerlaatste minuut wist de van Tilburg overgekomen Tim Swaen de winnende 1-2 binnen te pushen tegen de uitblinkende Almeerse keeper Youri Beck. Het was de tiende Bloemendaalse strafcorner, tegen twee van Almeerse HC. Stijn Jolie pushte nog knap zijn derde treffer van het seizoen binnen tegen zijn oude club, maar een strafbal van Florian Fuchs en dus de tiende strafcorner ging erin. Het leverde drie belangrijke punten op voor Bloemendaal. Almere is samen met Tilburg de enige ploeg zonder punten. Zondag ontmoeten de twee puntloze ploegen elkaar.

9' Stijn Jolie 1-0 (sc)

16' Florian Fuchs 1-1 (sb)

’70 Tim Swaen 1-2 (sc)

Rotterdam – HC Tilburg 3-0 (0-0)

Rotterdam herstelde zich in eigen huis van de oorwassing van zondag tegen Bloemendaal, al kostte het thuis tegen Tilburg nog best veel tijd voordat de score werd geopend. Uiteindelijk was het in de 45ste minuut de Engelsman Simon Egerton die de score opende via een benutte strafcorner: 1-0. Met treffer 201 verdubbelde spits Jeroen Herzberger zeven minuten later de score: 2-0. Treffer 202 van fenomeen Hertzberger volgde niet veel later.

45' Simon Egerton 1-0 (sc)

52' Jeroen Hertzberger 2-0

60' Jeroen Hertzberger 3-0

Den Bosch – Amsterdam 2-3 (1-1)

In de lastige uitwedstrijd tegen Den Bosch leek Amsterdam na een 0-2 voorsprong en een knappe Bossche comeback dan toch tegen het eerste puntverlies op te lopen van dit seizoen. Maar Mirco Pruyser - ook topscorer van het gewonnen EK - wist de winnende te scoren. Daarmee blijft Amsterdam samen met Kampong na drie wedstrijden op een honderd procent score staan, met negen punten uit drie wedstrijden.

10' Mirco Pruyser 0-1

17' Valentin Verga 0-2

46' Bram van Groesen 1-2

50' Austin Smith 2-2 (sc)

’59 Mirco Pruyser 2-3

hdm – Oranje-Rood 4-4 (2-2)

Drie gespeeld, slechts een schamel punt. Oranje-Rood leek dit seizoen alleen maar sterker geworden met de komst van de Belgische aanvoerder Thomas Briels, maar het sterrenensemble uit Eindhoven heeft het vooralsnog lastig. Tegen promovendus hdm wist de Eindhovense ploeg ondanks meerdere keren een voorsprong de overwinning niet naar huis te brengen. Ook de drie treffers van aanvoerder Mink van der Weerden konden puntverlies niet voorkomen. hdm is ondertussen blij met het eerste punt van het seizoen.

3' Kieran Dartée 1-0 (sc)

10' Mink van der Weerden 1-1 (sb)

17' Mink van der Weerden 1-2 (sc)

24' Lennart Kallenberg 2-2

46' Niels Blaak 3-2 (sc)

47' Mink van der Weerden 3-3 (sb)

52' Bob de Voogd 3-4

62' Kieran Dartée 4-4