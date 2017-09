Qualifier Gojowczyk in halve finales Metz, Goffin onderuit heywoodu 22-09-2017 23:45 print

Tennisser Peter Gojowczyk staat voor de derde keer in zijn loopbaan in de halve finales van een ATP-toernooi. De Duitse qualifier sloeg zich in Metz simpel langs de Roemeen Marius Copil: 6-2, 6-4.

Het zal een Duits onderonsje worden in de strijd om een finaleplek, want Gojowczyk neemt het op tegen Mischa Zverev. De als vijfde geplaatste Duitser had het niet makkelijk met lucky loser Kenny de Schepper, maar de Fransman moest toch buigen: 7-5, 7-6 (4).

De Georgiër Nikoloz Basilashvili staat eveneens bij de laatste vier, nadat hij de Oezbeek Denis Istomin met 7-5, 6-3 de baas was. Hij neemt het op tegen thuisfavoriet Benoit Paire. De Fransman stuurde de als tweede geplaatste Belg David Goffin in een spannende partij naar huis: 7-6 (3), 5-7, 7-6 (7).