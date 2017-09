Meer eilanduitdagingen en surfen in Pokémon Ultra Sun en Moon Pheno 22-09-2017 20:46 print

The Pokémon Company International en Nintendo hebben meer details bekendgemaakt over Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon.

In Pokémon Sun en Pokémon Moon konden Trainers deelnemen aan de Eilanduitdaging. In Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon zien we de Eilanduitdaging terug, maar deze keer is een aantal uitdagingen anders en er is een nieuwe extra Proef. Naarmate de spelers zich door de Eilanduitdaging heen werken krijgen ze te maken met problemen met de Legendarische Pokémon Necrozma. Trainers gaan geheimzinnige mensen en Pokémon ontmoeten terwijl ze getuige zijn van de nieuwe gevaren die de regio Alola bedreigen.

Er vallen meer dan 400 Pokémon te ontdekken in Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon. Veel ervan waren niet aanwezig in Pokémon Sun en Pokémon Moon. De verschijning van een aantal van deze Pokémon is afhankelijk van de versie van het spel. In hetzelfde veld met hoog gras waarin Houndoom verschijnt in Ultra Sun, verschijnt Manectric in Ultra Moon.

In de regio Alola kun je in veel gebieden op Pokémon rijden en kunnen ze je verder helpen op je reis. In de Ultra-games kun je nu met Mantine de golven van de grote oceaan trotseren dankzij de nieuwe beweging Mantine Surf. Mantine Surf is niet zomaar een manier om tussen de eilanden van Alola terecht te komen. Het is een sport op zichzelf, waarin Trainers strijden om de hoogste score door een aantal extreme bewegingen uit de kast te halen.

In de games is er de Alola-fotoclub bijgekomen. Trainers kunnen nu samen met hun Pokémon foto's maken en achtergronden, camerahoeken, trainerskostuums, houdingen en nog veel meer kiezen om foto's te maken. Na de opnames kunnen de spelers de foto's versieren met lijsten en meer dan honderd verschillende stickers om hun perfecte foto te creëren. Deze foto's kunnen daarna worden gedeeld met andere spelers door middel van de communicatiefuncties van de Nintendo 3DS-systemen. Wanneer spelers foto's maken met hun Pokémon, gaan hun Pokémon zich nog meer aan hen hechten.

Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon zijn uit op 17 november 2017. De games zijn ook geschikt voor gebruik met de Pokémon Global Link, een gekoppelde website waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met andere spelers van over de hele wereld door gebruik te maken van opgeslagen gegevens en spelgegevens van hun Pokémon-videogames.