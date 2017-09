Laatste deel voor Atelier Mysterious-trilogie bevestigd voor Europa Pheno 22-09-2017 20:36 print

Uitgever Koei Tecmo heeft vandaag bevestigd dat Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings naar Europa komt. Het spel komt begin 2018 uit voor Nintendo Switch, PlayStation 4 en pc via Steam.

Het laatste deel uit de Mysterious-trilogie volgt Atelier Sophie: The Alchemist and the Mysterious Book en Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey op. Het verhaal gaat dit keer over een tweeling: de nogal op haarzelf zijnde Lydie Marlen en de juist excentrieke en zorgeloze Suelle Marlen. Beiden werken ze in het atelier van hun vader, maar omdat ze compleet onervaren zijn in alchemie zien ze eigenlijk nooit klanten. Bij een schoonmaak van hun werkplaats komen ze een mysterieus schilderij tegen. Ze komen er te dichtbij en ze worden in de wereld op het schilderij terecht. Ze vinden er allerlei zeldzame materialen, perfect om hun scheikunde flink te boosten. Dit maakt dat ze een nieuw doel hebben: de beste alchemie-winkel in hun eigen wereld worden.