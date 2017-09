Mollema: "Ik denk dat we geen enkele uitgesproken favoriet hebben" H.Vviv 22-09-2017 18:58 print

"Ik denk dat we geen enkele uitgesproken favoriet hebben", aldus Bauke Mollema over de selectie van over de negenkoppige Nederlandse selectie voor de wegwedstrijd van het WK wielrennen van zondag.

Mollema liet zien dat hij een goede vorm te pakken heeft. De Nederlander van Trek-Segafredo werd twee weken geleden vijfde in Grand Prix Cycliste de Montréal, een wedstrijd die meetelt voor de WorldTour.

"Het is geen parcours voor klimmers, maar ook niet voor sprinters", zegt de Nederlander over het parcours van zondag in Bergen. "Ik hoop dat er twee ronden voor het einde een groepje weg rijdt. Als ik de vorm heb, moet ik daarbij zitten. Als team moeten wij erin vliegen. Wij moeten zeker niet afwachtend koersen.”

Naast Mollema bestaat de selectie uit Lars Boom, Tom Dumoulin, Jos van Emden, Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Wout Poels, Danny van Poppel en Niki Terpstra.