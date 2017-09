Degenkolb opgenomen in ziekenhuis

John Degenkolb is opgenomen in het ziekenhuis, zo meldt zijn team Trek-Segafredo. De Duitser gaf vorige week op in de Ronde van Denemarken en melde zich ook af voor het WK wielrennen in Bergen.

In de laatste wedstrijden sukkelde John onder meer met ademhalingsproblemen. Zijn situatie verbeterde niet, dus beslisten we dat hij meer onderzoeken moest ondergaan. John voelt zich relatief goed, maar hij is gehospitaliseerd tot we de resultaten van het onderzoek krijgen. Daarna zullen we meer informatie hebben", zo gaf ploegdokter Jens Hindler aan op de website van Trek-Segafredo.