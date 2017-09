Noodlijdend Roda praat met buitenlandse investeerders Redactie 22-09-2017 16:23 print

Roda JC zet de deur open voor nieuwe, buitenlandse investeerders, ook al is Alexey Korotaev sinds kort op borgtocht vrij, zo meldt de Limburger. Laatstgenoemde bevond zich liefst zeven maanden in de cel in Dubai, omdat hij een som van ruim 17,7 miljoen euro had uitgeschreven op een ongedekte cheque. Roda zoekt hoe dan ook naar alternatieven voor de de Zwitsers-Russische zakenman.

Roda, dat financieel onder druk staat, heeft met Korotaev een intentieverklaring getekend dat hij de aandelen van eigenaar Frits Schrouff op termijn kan overnemen. Er is echter nog geen enkele overdracht geweest en de club sprak deze week in Kerkrade uitgebreid met twee mogelijke kandidaat-investeerders, zo schrijft het regionale dagblad. Beiden kregen een rondleiding op het Parkstad Limburg Stadion en jeugdcomplex Kaalheide, waarna een dinergesprek in Heerlen volgde.

Technisch directeur Harm van Veldhoven wil de identiteit van het duo niet prijsgeven. "Je moet het beschouwen als een oriënterend bezoek. Verder zijn er geen conclusies aan te verbinden. Er komen op de club wel meer partijen op bezoek die op de een of andere manier interesse tonen voor Roda JC." Roda wil graag binnen een termijn van drie jaar na het aantreden van de 77-jarige Schrouff, die in 2015 circa tien miljoen euro betaalde voor de koop van de club, een of meerdere kopers voor de aandelen vinden.