Sarah Conner keert terug in nieuwe Terminator-film

James Cameron en Tim Miller hebben deze week bij een privevoorstelling van de 3D-uitvoering van Terminator 2: Judgment Day in Hollywood aangekondigd dat Linda Hamilton na een kwart eeuw weer te zien zal zijn als het personage Sarah Conner in de nieuwe reeks Terminator-films. Regisseur Tim Miller, die we natuurlijk ook kennen van de film Deadpool, mag bij de zesde Terminator-film plaatsnemen op de regiestoel. Cameron zal als producer aantreden bij de film.

Miller en Cameron werken momenteel aan de nieuwe trilogie, die een direct vervolg zullen zijn op het verhaal van Terminator 2: Judgment Day uit 1991. Aan de scripts voor de films wordt ook meegewerkt door David Goyer (Blade-trilogie, The Dark Knight-trilogie) en Josh Friedman (The Sarah Connor Chronicles).

Het eerste deel van de gloednieuwe trilogie staat gepland voor 2019, omdat Cameron dan de rechten van de filmreeks weer in zijn bezit zal hebben. Met de terugkeer van Hamilton in de Terminator-films probeert Cameron ook op subtiele wijze aan Hollywood duidelijk te maken dat er nog steeds te weinig actrices te zien zijn in grote actiefilms: "Er zijn nu 50-jarige en 60-jarige kerels die schurken afmaken in films, maar een vrouwelijk voorbeeld ontbreekt nog steeds in die categorie."