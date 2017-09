Bill Gates heeft spijt van Ctrl-Alt-Del MetalCore 21-09-2017 23:11 print

Control-Alt-Delete, wie kent 'm niet? Van leek tot binair veteraan, iedereen heeft zijn of haar frustratie weleens gebotviert op deze notoire digitale drie-eenheid.

Toch zou deze iconische toetsencombinatie ons bespaard onbekend zijn gebleven, als Bill Gates het allemaal even over zou mogen doen. Hij zou de legendarische reeks hebben ondergebracht onder één toets, in plaats van de reeks van drie uit elkaar liggende toetsen die enkel in te voeren is met twee handen. In 2013 noemde hij de combinatie ook al eens een foute keuze, maar vulde hierbij aan dat Microsoft wel één toegewezen toets wilde, maar IBM hier niet aan mee wilde werken. Nu haalt hij wederom uit naar IBM: "De mensen die erbij betrokken waren hadden duidelijk nog een toets moeten plaatsen om het te laten werken."

De bedenker van de beroemde beruchte combinatie, David Bradley, werkte bij IBM aan de originele IBM PC. De combinatie was oorspronkelijk bedoeld om een computer opnieuw op te starten en bij veel software, zoals DOS en Windows 3.X, diende het ook voor dit doel. "Ik mag Control-Alt-Delete dan bedacht hebben, maar Bill heeft hem beroemd gemaakt", zei hij in een eerder interview. Vanaf Windows NT 3.1 diende de combinatie om het loginscherm en het Windows Security-schem tevoorschijn te toveren.

Deze beveiligingsmaatregel was bedoeld om login spoofing te voorkomen. De kernel detecteert dat de eindgebruiker de secure attention keys heeft ingedrukt en begint daarop de inlogprocedure. "Bij de ontwikkeling van NT 3.1 zochten we een sequentie van toetsaanslagen die niet onderschept kon worden door een applicatie", aldus Larry Osterman van Microsoft. "De beveiligingsarchitect voor NT, Jim Kelly, kwam erachter dat de enige toetscombinatie die nog niet gebruikt werd door een applicatie, Control-Alt-Delete was, omdat die werd gebruikt om de computer te rebooten"