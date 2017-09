Honkballers Neptunus winnen topper tegen Amsterdam heywoodu 21-09-2017 23:10 print

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben in de kampioensgroep van de Hoofdklasse een belangrijke overwinning geboekt op de L&D Amsterdam Pirates. De twee ploegen zijn hard op weg om zich te plaatsen voor de Holland Series - de strijd om de landstitel - en de onderlinge ontmoetingen in de groep zijn een goed voorproefje daarvoor.

In Amsterdam sloeg Neptunus in de eerste inning al vier man over de thuisplaat, waarmee de wedstrijd al deels beslist leek. Drie punten in de zevende inning waren voor de Pirates net niet genoeg om de stand gelijk te trekken en Neptunus zegevierde met 5-6. De Rotterdammers hebben nu dertien zeges, de Pirates hebben er elf - en hebben één wedstrijd meer gespeeld.

De Vaessen Pioniers gingen ondertussen op bezoek in Bussum, waar Mr. Cocker HCAW de tegenstander was. Na de eerste inning stonden al vijf punten op het bord (2-3) en het leek spannend te worden, maar vanaf de vijfde inning sloegen de Pioniers genadeloos toe met vier, vier en twee punten in drie innings: 3-13.