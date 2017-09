'Zoon van God' stopt met boksen

Bokser Andre Son of God Ward heeft aangekondigd te stoppen met topsport. De regerend wereldkampioen lichtzwaargewicht bij de WBA, WBF, IBO en The Ring liet donderdag in een verklaring weten niet langer de wil om te vechten te hebben.

"Ik heb enorm veel voor je opgeofferd, maar je hebt me zoveel meer teruggegeven", richt Ward zich op de bokssport. "Je hebt me een platform gegeven, mij een kampioen gemaakt en geholpen om mijn familie te onderhouden. Ik ben je voor eeuwig dankbaar en heb vrienden voor het leven gemaakt. Het was altijd mijn doel om vanaf de top van de berg afscheid te nemen en dat is me gelukt...dat is ons gelukt."

"Ik stop ermee omdat mijn lichaam het zware sportleven niet meer op kan brengen en de wil om te vechten daardoor is verdwenen. Als ik mijn familie, mijn fans en mijn team niet langer alles kan geven wat ik heb, moet ik niet meer vechten", stelt Ward, olympisch kampioen in Athene in 2004, waarna hij later in dat jaar professional werd.

Ward pakte in 2009 zijn eerste wereldtitel in het supermiddengewicht door de Deen Mikkel Kessler te verslaan en zijn WBA-titel over te nemen. Die zou hij nooit meer in de ring verliezen, want Ward eindigt zijn carrière met een 32-0 record. Wel raakte de Amerikaan in 2014 en 2015 titels kwijt nadat hij die niet verdedigde, onder meer door blessures en zakelijke geschillen.

In augustus vorig jaar versloeg Ward de Colombiaan Alexander Brand, waarmee hij de WBO International-titel in het lichtzwaargewicht pakte. In november ging de Rus Sergey Kovalev voor de bijl en nam Ward diens wereldtitels bij de WBA, IBF en WBO over. Kovalev wilde revanche, maar in juni ging hij in Las Vegas in de achtste ronde knock-out, waarmee Ward ook de vacante titel bij The Ring pakte. Hij neemt nu dus als wereldkampioen in vier bonden afscheid.