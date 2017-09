Nieuwe trailer van Murder on the Orient Express Milou (louser) 21-09-2017 20:32 print

Er is zojuist een nieuwe trailer van Murder on the Orient Express uitgegeven. De film is gebaseerd op de roman van bestseller-auteur Agatha Christie, en vertelt het verhaal van dertien vreemden die gestrand zijn in een trein.

Wat begint als een uitbundige treinreis door Europa ontvouwt zich al snel tot één van de meest stijlvolle, spannende en huiveringwekkende mysteries ooit. De dertien vreemden in de trein zijn allemaal verdachten, en voor één man is het een race tegen de klok om de puzzel op te lossen voordat de dader weer toeslaat.

Kenneth Branagh regisseert en leidt een sterrencast van onder meer Pénelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley en Marwan Kenzari. Murder on the Orient Express is vanaf 9 november 2017 in de Nederlandse bioscopen te zien.