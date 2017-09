Laatste seizioen Kleibeuker als fulltime langebaanschaatser

Komend seizoen is het laatste seizoen van Carien Kleibeuker als fulltime langebaanschaatser. Deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Pyongcheang is haar laatste doel. Kleibeuker zei dit vanmiddag bij de ploegenpresentatie van Team CLAFIS.

Ze wil nog niet definitief afscheid nemen van het schaatsen. "Het is zeker niet het laatste seizoen dat ik schaats, maar dit is wel mijn laatste jaar als fulltime langebaanschaatser."

Kleibeuker wil zich nog eenmaal richten op de 5.000 meter. Tijdens de Spelen van 2014 pakte ze op die afstand verrassend brons achter Martina Sablikova en Ireen Wüst.

Kleibeuker op het WK afstanden in februari 2017 (Foto: Pro Shots / Erik Pasman )