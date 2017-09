Tévez haalt uit: "Het voetbal van China kan over vijftig jaar nog niet mee" Redactie 21-09-2017 16:01 print

Carlos Tévez vertrok in januari naar Shanghai Shenhua, maar zijn verblijf in China is tot dusver allerminst succesvol.

De Argentijnse aanvaller ontvangt wekelijks zo’n 700.000 euro, maar rijgt de sportieve successen nog niet aaneen in het Verre Oosten. In een interview met SFR Sport haalt Tévez behoorlijk uit naar China.

“In Zuid-Amerika en Europa leren kinderen het spelletje op jonge leeftijd, maar in China niet. Ze zijn daarom technisch niet goed onderlegd. Het voetbal zit bovendien heel anders in elkaar”, legt Tévez uit. “Het voetbal is anders, ze spelen niet op dezelfde manier. Ik denk dat hun voetbal zelfs over vijftig jaar nog niet meekan.”

Het is geen geheim dat Tévez moeilijk kan aarden in China. De aanvaller zou zijn zinnen al gezet hebben op een terugkeer naar Boca Juniors, maar dit is niet mogelijk door het contract van Tévez bij Shanghai Shenhua. Daarnaast werd de Argentijn vorige week flink bekritiseerd door zijn trainer Wu Jingui.

De oefenmeester zei dat Tévez te zwaar was en niet fit bleek te zijn. Daarom zou hij de Argentijn voorlopig niet opstellen. In het duel met Shanghai SIPG deed Wu Jingui toch een beroep op de aanvaller, die in de tweede helft in het veld kwam. Tévez wist weliswaar te scoren, maar Shanghai Shenhua verloor met 6-1 van de stadgenoot.