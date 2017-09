Op de Tokyo Game Show is Celica als speelbaar personage aangekondigd voor Fire Emblem Warriors. De vermiste prinses uit Fire Emblem Gaiden, dat recent een remake kreeg voor Nintendo 3DS, is het 22ste speelbare personage in de game.

In de onderstaande trailer kun je haar in actie zien, eveneens andere heroes zoals Lyn en de cast uit Fire Emblem: Fates. Fire Emblem Warriors lanceert in het Westen op 20 oktober voor New Nintendo 3DS en Nintendo Switch.