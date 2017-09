Bekerduel Lisse - Hoek krijgt staartje vanwege strafschoppenserie Peterselieman 21-09-2017 00:58 print

Lisse heeft zich ten koste van Hoek geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB beker. Na reguliere speeltijd (1-1) en verlenging (2-2) was de stand gelijk, waarna strafschoppen uitkomst moesten bieden: 5-4. Het kan zijn dat de penalty's overgenomen moeten worden, omdat de serie niet volgens de regels verlopen is.

Lisse en Hoek tastten elkaar in de eerste helft af, maar na rust vielen er doelpunten. Martin van Eeuwijk wist namens Lisse als eerste het net te vinden. Koen Fokkema miste niet veel later de kans om het duel in het slot te gooien. Dat kwam Lisse duur te staan, want Sidi Ceesay wist in blessuretijd de gelijkmaker aan te tekenen.

In de verlenging zette Hoek aan en het was verdediger Rick Impens die op het vijandelijke doel af kon stormen en kon scoren. Van Eeuwijk maakte in de tweede helft van de verlenging de 2-2, waarna strafschoppen moesten volgen. Daarin was Lisse met 5-4 de beste.

De kans bestaat echter dat de strafschoppenserie over moet. De eerste vijf strafschoppen van beide clubs zijn genomen volgens het ABBA-principe, maar dit is niet volgens de regels van de KNVB. Die stellen dat de teams elkaar gedurende de gehele serie afwisselen en niet eerst ploeg A, dan tweemaal B en daarna weer A. De tuchtcommissie moet nu een oordeel geven of de afwijking in de penaltyserie invloed gehad heeft op de uitslag.