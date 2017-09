Feyenoord bekert verder

Feyenoord is doorgedrongen tot de tweede ronde van de KNVB beker. De kampioen van de Eredivisie had het in de eigen Kuip lastig tegen ADO Den Haag, maar zegevierde na 90 minuten wel met 2-0.

Voor rust hanteerde Feyenoord een laag tempo, terwijl ADO in Rotterdam liet zien dat het niet was gekomen om alleen maar te verdedigen. De bezoekers zetten bij balverlies de thuisclub regelmatig onder druk. In de eerste helft was de grootste kans voor Elson Hooi die net geen goal wist te maken. De Rotterdammers zetten daar in blessuretijd een kans van Michiel Kramer tegenover, maar hij kwam doelman Robert Zwinkels tegen.

Ook in de tweede helft lag het tempo aanvankelijk laag en beide teams speelden slordig. Pas nadat Basaçikoglu het veld in was gekomen kon Feyenoord een overwicht creëren. De buitenspeler zorgde ervoor dat Berghuis een kwartier voor tijd kon scoren. Tien minuten voor tijd moest ADO met tien man verder toen Donny Gorter met zijn handen een bal van de lijn haalde. Kramer benutte vervolgens de strafschop: 2-0