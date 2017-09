Bekijk de eerste teaser van Black Mirror seizoen 4 Redactie 21-09-2017 00:42 print

Ruim twee jaar geleden kondigde Netflix 2 extra seizoenen aan van de populaire hitserie Black Mirror. Vorig seizoen kwam het succesvolle derde seizoen uit en ook het vierde seizoen belooft veel goeds. Dit seizoen zal bestaan uit 6 afleveringen (Arkangel, Black Museum, Crocodile, Hang the DJ, Metalhead, USS Calister) Bij zowel de regie (Jodie Foster, Toby Haynes) als de cast (Joe Cole, Jesse Plemons, Cristin Milioti) zien we al een aantal in het oog springende namen voorbij komen. De trailer ziet er zoals verwacht veelbelovend uit!