Sagan fit en klaar voor wegwedstrijd op WK

Het gaat goed met Peter Sagan. Patxi Vila, de ploegleider van BORA-Hansgrohe, de ploeg waar Sagan voor rijdt, heeft gezegd dat de Slowaak fit en klaar is voor de wegwedstrijd komende zondag op het WK in het Noorse Bergen.

"Hij heeft in Canada wat keelpijn opgelopen, maar het is niets meer dan dat. Ik vind het te ver gaan om te zeggen dat hij nu ziek is. Hij trainde zoals normaal. Hij bereidt zich nu voor op komend weekend," aldus Vila tegen Velonews.

Vila denkt dat Sagan wederom voor de medailles zal strijden. "Hij komt in dezelfde vorm als de laatste jaren aan bij de wereldkampioenschappen. We hebben dezelfde voorbereiding gehad als vorig jaar, dus we kunnen ook hetzelfde verwachten."

Sagan, de wereldkampioen van 2015 en 2016, won in Canada de GP Quebec en werd negende in de GP Montreal.