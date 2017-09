Alkmaarse pedo opnieuw in de fout

De 'vermeende' pedofiel uit de Alkmaarse wijk Hoefplan is wederom opgedoken. Ditmaal staat hij met zijn smoel op VKMag. Hij zou op zoek zijn naar ene ‘Cassandra’ wiens ‘kutje hij wel zou willen likken’ getuige de video die is geplaatst.

De 66-jarige André K. werd al eerder opgepakt nadat er aangifte tegen hem gedaan was vanwege het lastigvallen van jonge meisje met ‘vunzige berichten’. Uit het onderzoek dat hierop volgde bleek dat hij kinderporno in zijn bezit had.

Het filmpje dat VKMAG heeft gedeeld heeft laat niets aan de verbeelding over. André gaat zeer uitgebreid in op zijn wensen met betrekking tot Cassandra. Het is dan ook niet voor niets dat VKMAG Cassandra waarschuwt om onder te duiken.