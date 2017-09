Bayern weer op kop na zege, Augsburg naar plek drie Redactie 19-09-2017 23:00 print

Bayern München is voor minimaal één dag koploper in de Bundesliga. De ploeg won dankzij een excellerende James Rodríguez met 0-3 van Schalke 04.

Schalke 04 - Bayern München 0-3

Schalke verloor vijf van zijn laatste zes thuisduels in de Bundesliga met Bayern, maar de ploeg van Domenico Tedesco kon vertrouwen putten uit de uitstekende seizoensstart die zij achter de rug heeft. Die Königsblauen hielden negen punten over aan hun eerste drie competitiewedstrijden en begonnen vol goede moed aan de topper in de Veltins-Arena. Toch was Bayern, dat aantrad zonder onder anderen de zieke Arjen Robben en de geblesseerde Manuel Neuer, nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij.

Der Rekordmeister schoot furieus uit de startblokken en stelde de overwinning al in de eerste helft veilig. Robert Lewandowski tekende na een klein half uur spelen vanaf de strafschopstip voor de 0-1 na een handsbal van Naldo, waarna Rodríguez met zijn eerste doelpunt dit seizoen de voordelige marge voor Bayern vrijwel onmiddellijk verdubbelde. De ploeg van Ancelotti maakte een uitstekende indruk en was direct na rust dicht bij een derde treffer via Thomas Müller. Zijn schot trof echter het aluminium. Bayern bleef geduldig zoeken naar de 0-3 en kreeg een kwartier voor tijd uiteindelijk loon na werken. Arturo Vidal kon van dichtbij scoren na een briljant passje van uitblinker Rodríguez en bepaalde zo de eindstand.

FC Augsburg - RB Leipzig 1-0

Leipzig had het zonder de geschorste Naby Keïta en met Emil Forsberg op de bank bijzonder lastig tegen Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw in het hart van de verdediging kon rekenen op een basisplaats. De club uit Beieren staat stevig in subtop van de Bundesliga en beleefde voor eigen publiek een droomstart dankzij Michael Gregoritsch. De Oostenrijker opende de score al na vier minuten spelen op aangeven van aanvalscompagnon Alfred Finnbogason.

De bezoekers zwijnden en kwamen in de eerste helft nog goed weg toen een afstandsschot van Marcel Sabitzer rakelings naast vloog. Philip Max had vlak na rust alsnog de 2-0 op zijn voet, maar zijn poging werd ternauwernood onschadelijk gemaakt door doelman Yvon Mvogo. Leipzig mocht daardoor blijven hopen op een resultaat en bracht Forsberg ook nog binnen de lijnen teneinde een gelijkmaker te forceren. Augsburg hield echter knap stand en gaat die Roten Bullen zo voorbij op de ranglijst.

VfL Wolfsburg – Werder Bremen 1-1

Na het ontslag van Andries Jonker maakt Martin Schmidt de dienst uit in de Volkswagen-Arena en de Zwitser verbande Riechedly Bazoer gelijk naar de tribune. De ex-Ajacied, die ook onder Jonker geen vaste basiskracht was, was gewoon wedstrijdfit en is dus vanwege sportieve gronden buiten de selectie gehouden. Zonder Bazoer, maar met Paul Verhaegh, wist de thuisploeg na een half uur op voorsprong te komen via Divock Origi, die een voorzet van Paul-Georges Ntep op knappe wijze tot doelpunt promoveerde. Fin Bartels bracht Werder Bremen op gelijke hoogte na een goede voorzet van Thomas Delaney. Na de onderbreking werden de bezoekers sterker, maar Theodor Gebre Selassi en Delaney konden het net niet vinden. Door de puntendeling blijven beide ploegen onderaan de Bundesliga bungelen.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2-0

BMG werkte zich op de ranglijst weer wat omhoog, door in eigen huis de drie punten te pakken tegen VfB Stuttgart. Na een weinig boeiende eerste helft was het Raffael die in de tweede helft voor de nodige hoogtepunten zorgde. Na een klein uur opende de Braziliaan de score, twintig minuten voor tijd benutte hij een strafschop waarmee hij de 2-0 eindstand op het bord zette.