Curvers, Haga langer bij Sunweb

Roy Curvers en Chad Haga hebben allebei hun contract bij Team Sunweb verlengd. De 29-jarige Amerikaan heeft er twee seizoenen aan vastgeplakt bij de Duitse ploeg, Curvers een jaar.

De 37-jarige Curvers stopt aan het einde van 2018 met wielrennen, en gaat daarna deel uitmaken van de staf van Sunweb. Curvers rijdt sinds 2008 voor de ploeg met Duitse licentie.

"Dit team is uitgegroeid tot een van de beste ploegen van de wereld. De ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt hebben mij laten groeien als renner. Ik ben daar altijd gemotiveerd door gebleven. Na tien jaar voelt deze ploeg als familie voor mij. Ik heb dan ook nooit aan een vertrek naar een andere ploeg gedacht. Dit team toont vertrouwen in mij, ook na mijn actieve carrière. Die zekerheid stimuleert mij in deze laatste fase van mijn carrière," aldus Curvers.