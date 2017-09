Van Vleuten wereldkampioen tijdrijden, Van der Breggen tweede H.Vviv 19-09-2017 17:26 print

Annemiek van Vleuten is wereldkampioen geworden op de individuele tijdrit bij de vrouwen in Bergen. De Nederlandse was twaalf seconden sneller dan haar landgenote Anna van der breggen. Ellen van Dijk, de derde Nederlandse die aan de start kwam, zou vijfde worden op de tijdrit.