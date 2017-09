Cross-platform PS4 en Xbox One mogelijk in Fortnite

Spelers zijn er achter gekomen dat cross-play tussen PlayStation 4 en Xbox One mogelijk is in de co-op survivalgame Fortnite. Het lijkt erop dat de feature in Epics nieuwste titel per ongeluk is aangezet.

Het begon toen verschillende mensen waaronder redditor PRE_-CISION-_ die op PlayStation 4 spelen gamertags tegenkwamen met spaties erin, iets wat niet mogelijk is op PS4 maar wel op Xbox One. Inmiddels is de 'fout' hersteld door Epic Games zelf, die claimt dat het een configuratiefoutje was die er onbewust in was geslopen.

Hoewel de cross-platform play inmiddels in Fortnite alweer is uitgeschakeld, toont het wel een beetje aan hoe relatief makkelijk het is om de feature beschikbaar te stellen aan het publiek. Vooralsnog is Sony als koploper in de console-industrie vooral terughoudend om de feature beschikbaar te stellen: cross-platform play is al wel mogelijk tussen Xbox One, pc en Nintendo Switch-gamers in bijvoorbeeld Minecraft en Rocket League.

Screenshot van Xbox Gamertag in PS4-potje (PRE_-CISION-_)