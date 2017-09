Grote verwoesting door orkaan Maria: 'Alles is weg' heywoodu 19-09-2017 09:15 print

Orkaan Maria is afgelopen nacht als categorie vijf, de zwaarste, aan land gekomen op het Caraïbische eiland Dominica en heeft daar enorm huisgehouden. De precieze schade in het land is nog niet duidelijk, dat zal duidelijker worden als de nacht er voorbij is, maar dat het land er ernstig aan toe is lijkt al wel bekend te zijn.

Premier Roosevelt Skeritt deed op Facebook live verslag van de orkaan. "We hebben geen idee wat er buiten gebeurt, we horen alleen het gehuil van de wind terwijl we bidden dat dit snel voorbij is", niet veel later gevolgd door: "Mijn dak is weg, ik ben overgeleverd aan de genade van de orkaan. Het huis begint onder te lopen."

Vervolgens was het een paar uur stil, tot Skeritt rond een uur of acht 's ochtends, Nederlandse tijd, weer online was met een onheilspellend bericht. "De eerste berichten spreken over uitgebreide verwoesting. Alles wat met geld te kopen en vervangen is, is weg. Mijn grootste angst voor de ochtend is dat we wakker worden met berichten over zware verwondingen en doden door landverschuivingen vanwege de aanhoudende regen", schrijft de premier.

"Vrijwel iedereen waar ik mee gepraat heb of op een of andere manier contact mee heb gehad, heeft geen dak meer, het was een lawine van afgerukte daken in de stad en het hele land. Morgenochtend, zodra het enigszins mogelijk is, gaan we de weg op om gewonden te zoeken en mensen te bevrijden uit de puinhopen."

Skeritt zegt zich niet druk te maken over de materiële schade op het eiland, dat is volgens hem kansloos, want alles is weg. "Mijn aandacht gaat uit naar het redden van mensen die vast zitten en het zorgen voor medische hulp. We hebben hulp nodig, vrienden...we hebben alle mogelijke hulp nodig die er maar is."

Over de staat van de vliegvelden en havens laat Skeritt zich niet uit, hoewel hij verwacht dat beiden nog dagen onbruikbaar zijn. Hij roept andere landen dan ook op om met helikopters te hulp te komen.

Maria is sinds de 'landfall' op Dominica iets naar het noorden afgebogen en zorgt inmiddels ook voor zwaar weer op Guadeloupe. In de komende twee dagen zal de orkaan, die door het land wat is afgenomen in kracht naar categorie vier, vermoedelijk weer aanzwellen en koers zetten richting de zuidelijke Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico.

Maria wordt ook op het FOK!forum op de voet gevolgd, inclusief de nieuwste radarupdates en livestreams, daarvoor kun je in dit topic terecht.