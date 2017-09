Suu Kyi spreekt over geweld in Myanmar Redactie 19-09-2017 08:03 print

De leider van Myanmar Aung San Suu Kyi heeft dinsdag via een tv-toespraak gereageerd op de gewelddadigheden in Rakhine. "Wij veroordelen alle schendingen van de mensenrechten en het onwettige geweld."

Militairen hebben het al langere tijd gemunt op Rohingya-moslims. De onderdrukte Rohingya zijn daarom en masse op de vlucht geslagen, momenteel zijn al ruim 400.000 mensen naar buurland Bangladesh gegaan om te ontsnappen aan een etnische zuivering, zoals de Verenigde Naties het noemt.

Suu Kyi ging niet letterlijk in op de gewelddadigheden tegen de moslims. "Er zijn beschuldigingen. We moeten goed uitzoeken of deze gebaseerd zijn op harde feiten voordat we in actie komen." Hiermee lijkt ze tijd te willen kopen na druk van westerse landen.

Einde aan geweld

Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië hadden de leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi onder druk gezet een einde te maken aan het militaire geweld tegen de Rohingya.

Internationaal heeft Suu Kyi al veel kritiek gekregen over het geweld. Frankrijk zei dat het een krachtige reactie van Suu Kyi verwacht op het geweld.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson: "Het moorden en het geweld moet stoppen. We kijken niet alleen naar de militairen, maar ook naar Suu Kyi. Het is van groot belang dat zij en de regering duidelijk maken dat dit moet stoppen."



Suu Kyi spreekt over geweld in Myanmar (Foto: ANP)