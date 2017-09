De Hond maakt rolstoelafspraken met Transavia

Presentator en cabaretier Marc de Hond heeft maandag tijdens een gesprek met Transavia afspraken gemaakt over hoe de vliegmaatschappij iets gaat doen aan de afwezigheid van rolstoelen in hun toestellen. De Hond had twee weken geleden via Facebook zijn ongenoegen geuit over het gebrek aan goede voorzieningen voor mindervaliden op vluchten van Transavia.

De presentator liep hier tegen aan toen hij zelf niet naar het toilet kon. Volgens het protocol van Transavia zou een gehandicapte passagier door medereizigers naar het toilet getild moeten worden. Andere vliegmaatschappijen hebben een kleine, soms opvouwbare rolstoel aan boord voor passagiers die niet kunnen lopen.

Transavia heeft volgens De Hond maandag in het gesprek toegezegd onderzoek te gaan doen naar het aantal mindervaliden dat baat heeft bij een kleine rolstoel aan boord.

Testvlucht

Ook gaat De Hond samen met een aantal andere gehandicapten een testvlucht maken om in de praktijk te kijken of zo'n rolstoel in de praktijk kan werken in de toestellen van de maatschappij. "Wellicht dat de wc's van Transavia kleiner blijken dan die van bijvoorbeeld de KLM", legt hij uit. "Dan zou zo'n rolstoel misschien geen uitkomst kunnen zijn."

In dat geval zou Transavia bijvoorbeeld bij nieuwe toestellen de toiletten en gangpaden zo kunnen inrichten dat het toiletbezoek van mindervaliden voortaan geen problemen meer oplevert. Daarnaast gaat Transavia kijken of er een handzaam model rolstoel bestaat dat opbouwbaar mee kan in het bagagerek van haar toestellen.

Tevreden

De Hond laat weten tevreden te zijn met de uitkomst van de gesprekken. "Transavia voldoet op deze manier wat mij betreft aan de wet die voorschrijft dat bedrijven in elk geval enige moeite moeten doen om haar diensten goed te faciliteren voor gehandicapten." De presentator zit sinds vijftien jaar in een rolstoel nadat de zenuwen in zijn ruggenmerg tijdens een operatie bekneld raakten.

Hij maakte de afgelopen jaren meerdere theaterprogramma's en schreef een aantal boeken over zijn leven in een rolstoel. De Hond plaatste maandagavond een Facebookbericht waarin hij vertelt over zijn gesprek met Transavia.



