Defensie dropt voedsel en water op Sint Maarten

Een lange rij mensen met boodschappentassen stond al te wachten toen een NH90 landde. De maritieme helikopter vloog zondag voor voedsel- en waterdistributie op het door orkaan Irma verwoeste Sint Maarten.

Een voetbalveld in de noordelijke wijk Dutch Quarter en een honkbalveld in Philipsburg deden dienst als landingsplatform. Militairen van de landmacht zorgden dat de voedselpakketten en waterflessen bij de mensen kwamen. Dat laatste was niet moeilijk, want honderden mensen hadden zich al verzameld. “Ik heb nog nooit zo snel voedsel en water zien verdwijnen”, vertelt korporaal 1 Devin. “Ze hebben het echt keihard nodig.”

De militair van de Luchtmobiele Brigade verkende eerder die dag het eiland om een geschikte locaties voor de voedseldrop te vinden. “We zoeken uit waar wat nodig is. Aan voedsel is behoefte, maar wat ik vooral overal hoor is: water, water, water.”

Maria

Ook mariniers verspreiden water over het eiland met speciale waterwagens van het korps. Verder deelden zij zeilen uit. Veel huizen verloren hun dak door Irma. Met storm Maria op komst is er nu grote vraag naar afdekmateriaal. Volgens de laatste voorspelling passeert zij Sint Maarten zuidelijk en dat gaat waarschijnlijk gepaard met zeer veel regenval.

Vanaf Vliegbasis Eindhoven vertrok gisteren een vliegtuig met 11 ton hulpgoederen van het Rode Kruis. Daarbij zitten ook veel spullen om daken waterdicht te maken.