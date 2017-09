Van der Poel klasse apart in eerste wedstrijd WB veldrijden TargaFlorio 18-09-2017 18:14 print

Zondag vond in het Amerikaanse Iowa de eerste wedstrijd van de wereldbeker veldrijden plaats. De wedstrijd werd met grote overmacht gewonnen door Mathieu van der Poel. Zijn grote rivaal Wout van Aert finishte op een teleurstellende veertiende plaats.

Onder zonnige omstandigheden gingen de renners van start in de Jingle Cross. Van der Poel was als snelste weg, gevolgd door zijn ploeggenoot Tom Meeusen. De Nederlander sloeg al meteen een gaatje van een meter of tien naar zijn achtervolgers. Niemand was in staat om de ontketende Van der Poel te volgen.

WB Iowa mannen (bron: Youtube)

Halverwege wedstrijd had de Beobank-renner een voorsprong van 22 seconden op eerste achtervolgers Laurens Sweeck en Quinten Hermans. Twintig seconden daar achter een groepje met de Belgen Daan Soete, Van Aert, Gianni Vermeersch, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Kevin Pauwels en de Tsjech Michael Boros.

De voorsprong kwam geen enkel moment in gevaar en na tien ronden kwam Van der Poel winnend over de finish. Voor de tweede plaats was een mooie strijd tussen Sweeck en Hermans. Het duel werd in de sprint beslist in het voordeel van Sweeck.

De wedstrijd bij de vrouwen werd gewonnen door de Tsjechische Katerina Nash. Op de tweede plaats finishte verrassend Kaitlin Keough. In de sprint voor de derde plaats versloeg wereldkampioene Sanne Cant onze landgenote Sophie de Boer.

WB Iowa vrouwen (bron: Youtube)

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (NED)

2. Laurens Sweeck (BEL)

3. Quinten Hermans (BEL)

4. Kevin Pauwels (BEL)

5. Lars van der Haar (NED)

6. Michael Vanthourenhout (BEL)

7. Toon Aerts (BEL)

8. Gianni Vermeersch (BEL)

9. Michael Boros (CZE)

10. Jens Adams (BEL)

Uitslag vrouwen

1. Katerina Nash (CZE)

2. Kaitlin Keough (USA)

3. Sanne Cant (BEL)

4. Sophie De Boer (NED)

5. Maud Kaptheijns (NED)

6. Caroline Mani (FRA)

7. Annika Langvad (DEN)

8. Ellen Noble (USA)

9. Nikki Brammeier (GBR)

10. Eva Lechner (ITA)