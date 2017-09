VfL Wolfsburg stuurt Andries Jonker na dik halfjaar de laan uit Redactie 18-09-2017 12:33 print

De wegen van VfL Wolfsburg en Andries Jonker scheiden per direct, zo heeft de club maandagochtend bekend gemaakt via de officiële kanalen.

De Nederlandse trainer, die in februari van dit jaar jaar aantrad bij de Duitsers, is zodoende de eerste trainer die dit seizoen zijn congé krijgt in de Bundesliga.

Die Wölfe begonnen het nieuwe seizoen met slechts vier punten uit vier wedstrijden en die slechte start is Jonker uiteindelijk fataal geworden. De oefenmeester ging zaterdag met zijn ploeg met 1-0 onderuit bij promovendus VfB Stuttgart, in wat uiteindelijk zijn laatste wedstrijd bij de club van Paul Verhaegh, Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer is gebleken. Vorig seizoen ontliep de kampioen van 2009 op het nippertje degradatie door in de play-offs Eintracht Braunschweig uit te schakelen.



"Het ging niet enkel om de recente indrukken van de wedstrijd tegen Stuttgart, maar ook om de ontwikkeling van het team, die, ondanks dat het afgelopen zomer opnieuw vorm is gegeven, leek te stagneren. We willen Andries Jonker en zijn staf bedanken voor het feit dat zij Wolfsburg vorig seizoen op het nippertje in de Bundesliga hebben weten te houden", legt directeur Wolfgang Hotze het besluit uit.

Wolfsburg is momenteel in onderhandeling met een opvolger van Jonker, zo geeft de club verder aan. De oud-trainer van onder meer FC Volendam, MVV Maastricht, Willem II en de beloften van Bayern München nam het stokje bij de Volkswagen-club zeven maanden geleden over van Valérien Ismaël, die op zijn beurt als interim-trainer werkte na het ontslag van Dieter Hecking.