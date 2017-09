Van der Mark 2e in World Superbikes, Rea domineert weer heywoodu 18-09-2017 09:19 print

Jonathan Rea heeft op het circuit van Portimão ook de tweede race in de World Superbikes gewonnen. De Noord-Ierse WK-leider breidde zijn voorsprong in het WK met rasse schreden uit, want concurrent en teamgenoot Tom Sykes kwam door een blessure niet in actie. Michael van der Mark reed zich op de Yamaha naar een knappe tweede plek.

Leon Camier pakte vanaf poleposition de leiding, gevolgd door de vanaf plek twee vertrokken Van der Mark, Xavi Fores, Eugene Laverty en Rea - de winnaar van race één en daarom in race twee vertrokken vanaf plek negen. Rea werkte zich razendsnel naar voren en na anderhalve ronde had de Noord-Ier de leiding in handen, voor Laverty. Chaz Davies kwam naar plek drie, Van der Mark moest nog even genoegen nemen met de vierde plek na twee ronden.

Halverwege de race was de leiding uiteraard voor Rea, ruim voor Davies. De Welshman had een goed gat naar Laverty, die Van der Mark op zijn dak kreeg en de Nederlander voorbij zag komen. Van der Mark's teamgenoot was ondertussen klaar: Alex Lowes ging hard onderuit. Marco Melandri had Laverty en Van der Mark nog in het vizier, dus de podiumplaats was voor de Nederlander nog allesbehalve binnen.

Drie ronden voor het einde leek alles in kannen en kruiken, maar dat bleek onjuist: Davies schoof vanaf de tweede plek onderuit, Van der Mark nam de tweede plek over. Rea hield het hoofd wel koel en boekte zijn tweede relatief simpele zege van het weekeinde, Van der Mark pakte zijn tiende podiumplek in de World Superbikes en Melandri completeerde het ereschavot.