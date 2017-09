ADO vreest voor zware blessure Kishna Redactie 18-09-2017 09:14 print

Bij ADO Den Haag vreest men dat Ricardo Kishna voorlopig niet in actie kan komen. De nieuweling raakte tegen Ajax geblesseerd aan zijn knie.

De huurling van Lazio verstapte zich en kreeg last van de knie die al zo veel te verduren heeft gekregen. Kishna stond amper twintig minuten op het veld, nadat hij in de tweede helft mocht invallen. "Ik ben geen arts, het is altijd afwachten. Maar de vrees voor een zware blessure is er wel. In dat geval is het een verloren dag", zei trainer Alfons Groenendijk na afloop tegen de NOS.

Een fitte Kishna is volgens de trainer een absolute 'meerwaarde' voor ADO: "Zowel binnen als buiten het veld. Laten we daarom hopen dat het meevalt. We hadden grote plannen met hem. Het ziet er op het eerste gezicht niet goed uit." Kishna heeft mogelijk zijn kruisband afgescheurd en gaat maandag naar het ziekenhuis om een MRI-scan te laten maken.