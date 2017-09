Veltman woest: "Reactie beter voor me houden"

Ajax heeft zondag niet weten te winnen op bezoek bij ADO Den Haag en daar is aanvoerder Joël Veltman behoorlijk boos over. De verdediger kopte de bezoekers voor rust nog op voorsprong, maar na rust kwam ADO veel beter in de wedstrijd en tekende Bjorn Johnsen voor de verdiende gelijkmaker.

Veltman moest na afloop in gesprek met FOX Sports op zijn tong bijten. Op de vraag wat er in hem op kwam na het dure puntenverlies, was Veltman duidelijk: "Wat er in mij opkomt, dat kan ik beter voor mij houden...Iedereen is boos. Voor rust moet het 2-0 of 3-0 zijn. We speelden ze letterlijk weg, ze hebben geen enkele kans gehad. De tweede helft waren we slordig en kregen zij hoop. Dat voel je aan het publiek."

ADO kwam feller uit de kleedkamer en Ajax kwam niet meer aan voetballen toe. De Amsterdammers liepen achteruit en hielden tegen. "Je ziet die 1-1 aankomen. In het voetbal zijn de twee helften vaak erg verschillend. Waar het verschil aan lag? Het zijn bepaalde duels die je verliest, een bepaalde gretigheid die je mist. En je begint zó slecht."