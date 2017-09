Sloveense basketballers schrijven geschiedenis met Europese titel heywoodu 17-09-2017 23:05 print

De Sloveense basketbalploeg heeft zondag geschiedenis geschreven door zich te laten kronen tot Europees kampioen. In de Sinan Erdem Dome in Istanbul werd de ploeg aangemoedigd door vele duizenden Slovenen, die zondag met vliegtuigen vol afgereisd zijn naar Turkije om de historische wedstrijd tegen Servië bij te wonen.

Nooit eerder won Slovenië het EK, ze stonden zelfs nooit eerder in de finale. Na een wat voorzichtig eerste kwart, waarin Servië de leiding nam, waren de zenuwen weggespeeld. Onder leiding van megatalent en dé revelatie van het toernooi, de pas 18-jarige Luka Doncic, nam Slovenië het heft in handen. Doncic deed dat vooral samen met Goran Dragic, die een fenomenale eerste helft kende: de Miami Heat-speler liet 26 punten noteren, waarmee Slovenië halverwege op 56-47 stond.

In het derde kwart werd de voorsprong aanvankelijk geconsolideerd, maar niet lang na de onderbreking viel Doncic geblesseerd uit. Een enorme klap voor de Slovenen, die Servië alsmaar dichterbij zagen komen. In het vierde kwart kwamen de Serviërs zelfs langszij en namen ze een kleine voorsprong van twee punten, maar Slovenië herstelde zich en was in de slotfase opnieuw ongenaakbaar: 93-85.

Niet verrassend werden Dragic en Doncic opgenomen in de All-Star 5, net als de Serviër Bogdan Bogdanovic. Onder leiding van Pau Gasol versloeg Spanje de Russen in de strijd om het brons, 93-85, en beide landen leverden één speler voor de beste vijf spelers van het toernooi. Pau Gasol werd er in opgenomen, net als Alexey Shved, die op de laatste wedstrijd na in alle wedstrijden van Rusland minstens twintig punten liet noteren.