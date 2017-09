Suljovic klopt Anderson in Champions League-finale

Mensur Suljovic en Gary Anderson hebben zich zondagavond geplaatst voor de finale van de Champions League of Darts. In Cardiff was Suljovic Raymond van Barneveld de baas.

De Oostenrijker was de eerste die een paar legs voorsprong wist te pakken, maar Barney knokte zich terug naar 9-8 en, via een 88-finish, 10-9. Vervolgens stond de Nederlander na negen darts op dubbel 16, maar Suljovic liet zich niet kennen en gooide 160 uit voor de wedstrijd: 11-9.

In de finale staat The Gentle tegenover Gary Anderson. De Schot leverde de eerste twee legs in bij Phil Taylor, maar sloeg genadeloos toe door maar liefst acht legs op rij te winnen. The Power kon nog wel een klein beetje terugkomen, maar had geen moment meer de kans om de wedstrijd om te draaien: 11-6.

Ook de finale is live te zien op RTL7.

Update 23.45 uur

Anderson nam in de finale een 3-1 voorsprong, maar zag Suljovic op gelijke hoogte komen en via een 56-finish zelfs een 3-5 voorsprong pakken. Vervolgens ging het lang gelijk op: Anderson scoorde beter, Suljovic finishte op de beslissende momenten beter, wat tot een 9-9 tussenstand leidde. Op dat moment ging het niveau flink omlaag, maar de Oostenrijker slaagde erin 'zijn' dubbel 14 te gooien en zo met 11-9 zijn allereerste grote titel te pakken.