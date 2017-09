Janssen scoort en helpt Fenerbahce naar zege Redactie 17-09-2017 21:27 print

Vincent Janssen stond zondagavond voor het eerst in de basis bij Fenerbahçe. Mede dankzij een treffer van de spits werd Alanyaspor verslagen.

Het team van trainer Aykut Koçaman hoopte zich te herstellen van de 2-3 nederlaag tegen Medipol Basaksehir en kende een uitstekende start in het Bahçesehir Okullari Stadion. Na een voorzet vanaf de rechterflank miste de kopbal van Jozef de Souza doel, maar Janssen was er als de kippen bij om alsnog voor de 0-1 te tekenen. De international van het Nederlands elftal maakte zijn eerste doelpunt in clubverband sinds 15 april; toen was hij namens Tottenham Hotspur trefzeker tegen Bournemouth.

Fenerbahçe ging uiteindelijk met een 1-2 voorsprong de rust in, want Emre Akbaba maakte gelijk en Mathieu Valbuena zette de bezoekers uit Istanbul met een diagonaal schot weer op voorsprong. In de tweede helft zouden er nog twee treffers vallen: Giuliano benutte na een klein uur spelen een penalty en scoorde voor het eerst sinds 26 april. Valbuena bepaalde de eindstand op 1-4. Janssen werd zes minuten voor tijd vervangen door Roberto Soldado en Robin van Persie ontbrak vanwege zijn knieblessure in de selectie.

Na vijf speelronden in de Turkse Süper Lig bezet Fenerbahçe de achtste plaats met acht punten. Galatasaray voert de ranglijst aan met dertien punten. De koploper liet alleen twee punten liggen bij Antalyaspor.