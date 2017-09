200ste treffer Hertzberger helpt hockeyers Rotterdam niet Redactie 17-09-2017 19:45 print

Speelronde 2 van de herenhoofdklasse hockey: SCHC – HGC moest twee keer worden onderbroken door een blessure bij de scheidsrechter Jasper Nagtzaam, waardoor de wedstrijd ruim uitliep. Jeroen Hertzberger werd de dertiende man in de geschiedenis van de Hoofdklasse die de magische grens van 200 doelpunten passeerde. Veel lol kon hij er niet aan beleven: zijn Rotterdam ging met 5-1 onderuit bij Bloemendaal. Promovendus hdm werd afgestraft door landskampioen Kampong en Den Bosch won de Brabantse derby.

Tilburg – Den Bosch 1-3 (0-0)

Geen goals in de eerste helft van de Brabantse derby. Pas halverwege het tweede bedrijf sloegen de bezoekers van Den Bosch twee keer snel achter elkaar toe. Vlak voor tijd deed Tilburg in de persoon van Bas Scheer nog iets terug, maar tot een gelijke stand kwam het niet. Aanvoerder Austin Smith maakt in de laatste minuut de 1-3. De ploeg van Jeroen Delmee moet nog even wachten op de eerste punten van het seizoen. Den Bosch kent daarentegen een uitstekende seizoensstart met een remise tegen Bloemendaal gevolgd door deze drie punten.

'52 Tijn Stuve 0-1 (sc)

'56 Arjen Lodewijks 0-2

'67 Bas Scheer 1-2

'69 Austin Smith 1-3 (sc)

Bloemendaal – Rotterdam 5-1 (3-1)

Jeroen Hertzberger maakte tegen Bloemendaal zijn tweehonderdste treffer in officiële Hoofdklasse-duels. Grote klasse natuurlijk, maar de Rotterdammer zal er niet echt van kunnen genieten. Vlak na zijn openingsdoelpunt trok Florian Fuchs namens Bloemendaal de score gelijk en vervolgens trok de thuisploeg de wedstrijd naar zich toe. Vlak voor rust sloegen ze twee keer toe, onder anderen via de eerste Bloemendaal-goal voor Tim Swaen, en na rust waren Roel Bovendeert en opnieuw Fuchs trefzeker. Een mooie opsteker voor Bovendeert, die weer voor het eerst scoorde na een lange blessure.

'11 Jeroen Hertzberger 0-1

'14 Florian Fuchs 1-1 (sb)

'32 Glenn Schuurman 2-1 (sc)

'35 Tim Swaen 3-1 (sc)

'39 Roel Bovendeert 4-1

'48 Florian Fuchs 5-1

Pinoké – Almere 2-1 (1-0)

De matchwinnaar van de wedstrijd Pinoké - Almere heet Marlon de Boer. De aanvaller besliste het duel pas drie minuten voor tijd en verzekerde de Steekneuzen van de eerste punten van het seizoen. Na de 2-3 tegen SCHC verliest Almere wederom nipt.

'33 Dennis Warmerdam 1-0

'52 Stijn Jolie 1-1 (sc)

'67 Marlon de Boer 2-1

Hdm – Kampong 0-6 (0-5)

Toen het al na 21 minuten 0-5 stond voor Kampong hield het hdm-publiek het hart vast. De landskampioen kende geen genade met de promovendus en was op weg naar een ongekende monsterscore. Gelukkig voor die thuisfans wist de thuisploeg Kampong na de rake strafbal van Martijn Havenga een halt toe te roepen. Alleen Boet Phijffer scoorde nog: hij maakte in de vijftigste minuut nog de 0-6.

'6 Martijn Havenga 0-1 (sc)

'9 Philip Meulenbroek 0-2

'14 Bjorn Kellerman 0-3

'17 Sander de Wijn 0-4 (sc)

'21 Martijn Havenga 0-5 (sb)

'50 Boet Phijffer 0-6

Oranje-Rood – Amsterdam 3-4 (2-2)

Een zeer vermakelijk duel in Eindhoven, maar voor thuisploeg Oranje-Rood een zeer teleurstellend resultaat. Voor rust kwam de formatie van Lucas Judge nog twee keer op voorsprong, maar de bezoekers van Amsterdam trokken halverwege de tweede helft de wedstrijd naar zich toe. Zo start OR de competitie met twee nederlagen. Gezien de tegenstanders, Kampong en Amsterdam, is dat geen flater, maar voor de voormalig landskampioen is het pijnlijk na twee duels nog puntloos te zijn. Amsterdam kent juist een prima start, met twee mooie zeges op OR en Tilburg.

'3 Agustin Mazzilli 1-0

'13 Boris Burkhardt 1-1

'14 Bob de Voogd 2-1

'29 Tijn Lissone 2-2

'46 Casper Horn 2-3

'51 Boris Burkhardt 2-4

'67 Mink van der Weerden 3-4 (sc)

SCHC – HGC 2-2 (2-0)

Opvallend genoeg moest het duel tussen SCHC en HGC tot twee keer toe gestaakt worden door kramp in de benen van scheidsrechter Jasper Nagtzaam. HGC leek daar het meest van te profiteren. Na beide spelhervattingen scoorden de Gazellen waardoor de knappe 2-0 voorsprong van de promovendus teniet werd gedaan. Niettemin kent Stichtsche een flitsende start in de Hoofdklasse met een zege en een remise.

'14 Bram Weers 1-0

'35 Leon van Barneveld 2-0 (sc)

'50 Nicholas Budgeon 2-1

'64 Lucas Martinez