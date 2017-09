Sunweb verovert wereldtitel ploegentijdrit bij de vrouwen H.Vviv 17-09-2017 13:42 print

Sunweb is wereldkampioen ploegentijdrit geworden bij de vrouwen. De Nederlandse ploeg met Ellen van Dijk, Floortje Mackaij, Sabrina Stultiens en Lucinda Brand was na 42,5 kilometer twaalf seconden sneller dan Boels-Dolmans. Cervélo-Bigla pakte het brons op 28 seconden van de winnende ploeg.

Bij het eerste tussenpunt was al duidelijk welke ploegen gingen strijden om de medailles. Cervélo-Bigla was daar de snelste, maar Boels-Dolmans en Canyon SRAM volgde op vijf seconden van de Duitse ploeg. Sunweb moest in het eerste gedeelte vijftien seconden toegeven.

Op het tweede tussenpunt zou Boels-Dolmans de snelste tussentijd noteren. De Nederlandse ploeg van onder andere Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters was twaalf seconden sneller dan Cervélo-Bigla Pro Cycling. Sunweb bleef op vijftien seconden hangen. Canyon SRAM Racing verloor steeds meer tijd, waarna het duidelijk werd dat ze als vierde zouden eindigen.

In het naar het derde tussenpunt werd het duidelijk dat Sunweb met onder aanvoering van Van Dijk aan het versnellen was. De Nederlandse ploeg zou de snelste tussentijd noteren. Boels-Dolmans volgde op 22 honderdste van Sunweb. In het laatste deel bleef Sunweb door versnellen en was na 42,5 kilometer de snelste. Boels-Dolmans zou twaalf seconden langer overdoen.

Volledige uitslag:

1 Team Sunweb 55:41

2 Boels - Dolmans Cycling Team 0:12

3 Cervélo-Bigla Pro Cycling 0:28

4 Canyon SRAM Racing 1:05

5 Team Virtu Cycling Women 2:52

6 FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 3:23

7 BTC City Ljubljana 3:47

8 Bepink Cogeas 4:07

9 Hitec Products 4:59