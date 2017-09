Koeman erkent: "Iemand als Lukaku vervangen is altijd lastig" Redactie 17-09-2017 12:18 print

Ronald Koeman zag Romelu Lukaku afgelopen zomer Everton verruilen voor Manchester United. In de eerste wedstrijden van het seizoen wordt duidelijk dat de Belgische spits gemist wordt door the Toffees. Volgens Koeman is het bijna onmogelijk om Lukaku te vervangen, zo vertelt hij tegen de Liverpool Echo.

"Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar daar komt het wel in de buurt. Het is lastig om iemand te vinden die net zoveel scoort als Romelu deed bij Everton", zegt de Nederlandse manager. "Met Romelu hadden we ook genoeg discussies: over hoe we druk moesten zetten, over hoe hij moest lopen, over hoe hij moet bewegen. Maar in het strafschopgebied, met kansen om te scoren, is hij één van de besten."

"Het is altijd lastig om zo’n speler te vervangen. Hij is fysiek heel sterk en maakt de nodige doelpunten. Het is moeilijk", stelt Koeman, die met Everton een tegenvallende seizoenstart kent. Uit de eerste vier wedstrijden in de Premier League pakte de club vier punten, terwijl ook het eerste duel in de groepsfase van de Europa League tegen Atalanta met 3-0 verloren werd. Zondagmiddag wacht voor Koeman een weerzien met Lukaku, als zijn ploeg het op Old Trafford opneemt tegen Manchester United.