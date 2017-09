Zika kan hersenkanker bestrijden

Onderzoekers hebben ontdekt dat het zika-virus een zeer dodelijke vorm van hersenkanker kan bestrijden. Zika werd in 2015 wereldwijd bekend na een uitbraak in Brazillië. Zika is met name gevaarlijk voor ongeboren kinderen: zij worden geboren met microcefalie, een kleinere schedel dan gezonde kinderen.

In het meest recente onderzoek is aangetoond dat zika stamcellen die glioblastoma veroorzaken, aanvalt van binnenuit. 95 procent van de mensen die deze vorm van kanker krijgen, overlijdt binnen vijf jaar na de diagnose. De stamcellen die glioblastoma veroorzaken lijken heel erg op de voorlopercellen, de cellen die aangetast worden door zika.

Wetenschappers injecteerden glioblastomatumoren met twee verschillende vormen van het zikavirus. Het bleek dat het virus de stamcellen die de kanker veroorzaken aanviel, maar de gezonde cellen met rust liet. De behandeling is bij muizen ook effectief uitgetest.