Medewerker Narcos doodgeschoten in Mexico dekatophetspek 17-09-2017 00:43 print

Een medewerker van de Netflix-serie Narcos is afgelopen maandag tijdens zijn werk doodgeschoten in Mexico. De 37-jarige Carlos Muñoz Portal werd aangetroffen in zijn auto in Temascalapa, één van de meest gewelddadige steden van Mexico. Het lichaam van de locatiescout was doorzeefd met kogels.

Portal zou afgelopen maandag zijn vermoord, maar het nieuws is vandaag pas naar buiten gebracht. De Mexicaanse autoriteiten hebben laten weten dat het onderzoek naar de dood van Portal langzaam verloopt vanwege het gebrek aan ooggetuigen.

Portal was als locatiescout in de omgeving op zoek naar geschikte filmlocaties voor het komende seizoen van Narcos. Via de Spaanse krant El Pais laten de lokale gezaghebbers weten dat ze nog geen verdachten in het vizier hebben. Volgens de politie was de auto waarin Portal werd aangetroffen betrokken geweest bij een achtervolging.

Volgens een vriend van Portal was de man op lokatie foto's aan het maken en is hij daarbij waarschijnlijk personen tegen het lijf gelopen, die het niet zo hebben op een onbekende met een fotocamera. Naast Narcos werkte Portal ook als locatiescout voor films als Apocalypto (2006), Fast & Furious (2009), Elysium (2013), Sicario (2015) en Spectre (2015).

Mexican location scout Carlos Munoz Portal was shot to death in a violent region in Mexico scouting Netflix's Narcos pic.twitter.com/Lw4MLtEoq1 — Randall Robinson (@RRobinsonsoc) 16 september 2017