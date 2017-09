Linda de Mol ontvangt Majoor Bosshardtprijs Harry 17-09-2017 00:42 print

Linda de Mol heeft zaterdag de Majoor Bosshardtprijs in ontvangst genomen. De presentatrice kreeg de award voor haar inzet via de LINDA.foundation voor ouders met kinderen die in financiële nood verkeren.

De jury roemt Linda voor haar 'concrete en constructieve manier' waarop ze invulling geeft aan 'het omzien naar mensen in nood'. Sinds de start van de LINDA.foundation in 2013 zijn al 8500 gezinnen geholpen.

De Majoor Bosshardtprijs is door het Leger des Heils ingesteld om het leven en werk van majoor Alida Bosshardt (1913-2007), jarenlang het gezicht van het Leger des Heils, te blijven gedenken en wordt toegekend aan personen of organisaties die zich inzetten om mensen een beter leven te geven. Eerdere winnaars zijn onder anderen Ali B, prinses Laurentien, Marco Borsato, Lucille Werner en Erica Terpstra.



Linda de Mol ontvangt Majoor Bosshardtprijs (Foto: BuzzE)