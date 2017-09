Lady gaga steunt Selena Gomez Harry 17-09-2017 00:40 print

De steunbetuigingen voor Selena Gomez blijven binnenstromen. Ook Lady Gaga heeft haar collega-zangeres een hart onder de riem gestoken. Ze noemt Selena een "warrior princess".

Selena onderging een paar dagen geleden een niertransplantatie. Ze kreeg een nier van haar goede vriendin Francia Raisa. Selena deelde het nieuws met haar volgers op social media en dat maakte veel los bij haar fans.

Lady Gaga schreef in haar tweet dat ze bidt voor een snel herstel voor Selena en dat ze erg geïnspireerd is door het verhaal van de niertransplantatie. Overigens kwakkelt de zangeres zelf ook met haar gezondheid. Ze moest eerder deze week een optreden afzeggen omdat ze flink last had van haar heup.



Lady gaga steunt Selena Gomez