Volleybalsters met winst naar EK

De Nederlandse volleybalsters hebben de laatste oefeninterland in de aanloop naar het EK gewonnen. In Sliedrecht was de ploeg van bondscoach Jamie Morrison met 3-2 te sterk voor de Poolse ploeg: 25-16 25-17 15-25 22-25 15-9.

Vrijdag had Oranje in Amsterdam in vier sets gewonnen van de Poolse dames: 25-20 25-22 21-25 25-18.

Vorige week had Nederland ook de tweede andere oefenduels gewonnen van Duitsland. Op het EK, dat komende vrijdag begint in Azerbeidzjan en Georgië, speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Belgie. Ook Servië en Tsjechië zitten in de poule bij Nederland.