Acht- en elfjarige maken indruk op KLM Open. H.Vviv 17-09-2017 00:19 print

Een 8-jarige en 11-jarige golfer hebben de dag van hun leven beleefd op de KLM Open. Op de veertiende hole, een par 3 hole mochten ze het opnemen tegen de profs.

De 11-jarige Mattias Henke uit Rotterdam versloeg in zijn flight op hole 14 de Engelsman Chris Wood en de Nederlander Max Albertus. Henke mocht meedoen nadat hij een wilcard had gewonnen via het Joost Luiten Classic voor de jeugd op het Rotterdamse Seve. Hij won twee KLM-tickets.

A day one 11 year old will never forget... The day he beat a Ryder Cup player in #BeatThePro. pic.twitter.com/oLp2EHIaDu — The European Tour (@EuropeanTour) 16 september 2017

Ook Tom Hendriks maakte indruk op de veertiende hole. De 8-jarige golfer kwam net iets te kort om op de green te eindigen. Een beetje meer geluk en hij zou de profs Matt Wallace, George Coetzee en Matteo Manassero verslaan. De jonge golfer liep naar de green en nam hij het applaus dankbaar in ontvangst.