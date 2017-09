All Blacks bezorgen Zuid-Afrika zwaarste nederlaag ooit heywoodu 16-09-2017 16:42 print

De Nieuw-Zeelandse rugbyers hebben in het Rugby Championship een enorme klap uitgedeeld aan Zuid-Afrika. De All Blacks waren de Springboks met 57-0 de baas, de grootste nederlaag ooit voor de Zuid-Afrikaanse ploeg.

De Nieuw-Zeelanders wisten in de eerste helft al vier tries op het scorebord te krijgen en voegden er in de tweede helft nog drie aan toe. Opvallend was dat alle zeven tries door zeven verschillende spelers gemaakt werden. Beauden Barrett trapte de ene na de andere conversie tussen de palen en droeg zo ook zijn steentje bij aan de monsterzege.

De hoogtepunten van de monsterzege van de All Blacks (Bron: YouTube)

Australië nam het in Canberra op tegen Argentinië, dat na de eerste helft een 10-13 voorsprong in handen had. Dat draaiden de Australiërs in de tweede helft vakkundig om, met onder meer tries van Israel Folau en Sekope Kepu. De Argentijnen deden in de slotfase nog iets terug, maar een try van Jordan Uelese zette de eindstand van 45-20 op het bord.

Nieuw-Zeeland staat na vier van de zes speelronden ruim aan de leiding, dankzij vier overwinningen. Zuid-Afrika heeft er twee, Australië één en Argentinië verloor tot nu toe alles.